Англия

Хорват вновь присоединился к "дроздам".

Полузащитник Бенфики Филип Кровинович вернулся в Вест Бромвич, сообщает официальный сайт английского клуба.

Хорватский хавбек присоединился к новичку АПЛ на правах аренды до окончания сезона.

Кровинович уже выступал в составе Вест Бромвича в прошлом сезоне. В футболке "дроздов" 25-летний игрок провел 43 поединка, отличившись тремя голами и четырьмя ассистами.

Действующий контракт Кровиновича с Бенфикой рассчитан до июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что Вест Бромвич объявил о подписании защитника Бранислава Ивановича.