Хорват вновь присоединился к "дроздам".
Филип Кровинович, Getty Images
29 сентября 2020, 12:44
Полузащитник Бенфики Филип Кровинович вернулся в Вест Бромвич, сообщает официальный сайт английского клуба.
Хорватский хавбек присоединился к новичку АПЛ на правах аренды до окончания сезона.
Кровинович уже выступал в составе Вест Бромвича в прошлом сезоне. В футболке "дроздов" 25-летний игрок провел 43 поединка, отличившись тремя голами и четырьмя ассистами.
Действующий контракт Кровиновича с Бенфикой рассчитан до июня 2022 года.
Ранее сообщалось, что Вест Бромвич объявил о подписании защитника Бранислава Ивановича.