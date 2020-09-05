Англия

"Дрозды" выкупили молодого вингера.

Полузащитник Вест Хэма Грейди Диангана перешел в Вест Бромвич на постоянной основе, сообщает официальный сайт английского клуба.

Молодой вингер поставил подпись под пятилетним контрактом с "дроздами". Сумма трансфера, по информации СМИ, составила 13,5 млн евро.

Диангана выступал в составе Вест Бромвича на правах аренды в прошлом сезоне, где отыграл 31 поединок и отличился восемью голами и семью матчами.

В подписании 22-летнего игрока также были заинтересованы Астон Вилла и Фулхэм.

Ранее сообщалось, что Вест Бромвич также может подписать нападающего Уотфорда Троя Дини.