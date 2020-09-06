Англия

Новичок АПЛ усилился ивуарийским защитником.

Защитник Уигана Седрик Кипре перешел в Вест Бромвич, сообщает официальный твиттер клуба.

Ивуарийский центрбек поставил подпись под четырехлетним контрактом с "дроздами". Сумма трансфера, по информации СМИ, составила около одного миллиона фунтов.

Кипре выступал в составе Уигана с 2018 года, перейдя из Мотервелла. В минувшем сезоне 23-летний игрок провел 37 поединков в футболке "латикс", отличившись двумя голами.

Ранее сообщалось, что Вест Бромвич выкупил права на полузащитника Грейди Диангана у Вест Хэма.