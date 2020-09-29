Англия

Английский клуб продолжает вести переговоры с Порту по защитнику.

Защитник Порту Алекс Теллес может присоединиться к Манчестер Юнайтед до закрытия трансферного окна.

Как сообщает BBC Sport, руководство "красных дьяволов" ведет переговоры по бразильскому фулбеку и предложило за него 18 миллионов фунтов. В данный момент руководство португальского клуба раздумывает над этим предложением.

В новом сезоне 27-летний игрок успел провести 2 поединка в футболке "драконов", отличившись двумя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед начал переговоры с Уотфордом по полузащитнику Исмаилу Сарру.