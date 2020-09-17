Англия

"Красные дьяволы" хотят подписать юного ивуарийца.

Полузащитник Аталанты Амад Траоре привлек внимание Манчестер Юнайтед, сообщает издание Manchester Evening News.

Английский клуб хочет укрепить состав перед началом сезона и готов начать переговоры по ивуарийскому вингеру. В подписании 18-летнего игрока на правах аренды также заинтересована Парма.

Траоре является воспитанником Аталанты, дебютировав в первой команде в октябре 2019 года. В минувшем сезоне 18-летний игрок провел 3 поединка в футболке "черно-синих", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед также заинтересован в подписании нападающего Ювентуса Дугласа Косты.