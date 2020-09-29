Англия

Новый вратарь "львов" Эмильяно Мартинес провел два "сухих" поединка после перехода из Арсенала.

После трех туров в английской Премьер-лиге осталась единственная команда, которой удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности в кампании-2020/21.

Астон Вилла в последнем матче разгромила Фулхэм со счетом 3:0, а голкипер Эмильяно Мартинес, перешедший из Арсенала в текущее трансферное окно, провел уже вторую встречу в новом клубе на ноль.

Таким образом, Астон Вилла осталась единственной командой текущего сезона чемпионата Англии, которая пока не пропускает. Ранее подопечные Дина Смита обыграли Шеффилд Юнайтед (1:0), а матч первого тура против Ман Сити был перенесен на более позднюю дату.

В следующем туре Премьер-лиги "львов" ожидает домашний поединок против Ливерпуля. Смотрите видео голов и обзор матча Фулхэм — Астон Вилла на Football.ua.