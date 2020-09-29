Англия

Однако "горожане" по-прежнему испытывают проблемы на этой позиции.

Манчестер Сити активно поддерживает Пепа Гвардиолу на трансферном рынке. В особенности это касается оборонных редутов.

Как подсчитал ESPN, за последние четыре года руководство "горожан" приобрело защитников на сумму в 368 миллионов фунтов.

В список вошли: Рубен Диаш (65 млн), Эмерик Ляпорт (58,5 млн), Бенжамен Менди (51,75 млн), Джон Стоунз (50 млн), Кайл Уокер (47,4 млн), Натан Аке (41 млн), Жоау Канселу (27 млн), Данило (27 млн).

Тем не менее, несмотря на приобретения, игра Манчестер Сити не блещет, в особенности, речь идет о последнем матче против Лестера, где было пропущено пять голов.