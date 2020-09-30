Англия

Похоже, дни украинца в стане "горожан" сочтены.

Руководство Манчестер Сити не станет приобретать нового футболиста на позицию левого фулбэка, пока не продаст защитника Александра Зинченко, утверждает The Times.

По данным источника, главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола сообщил клубу, что хочет найти конкурента для Бенжамена Менди, но не желает иметь в команде трех левых защитников.

Ранее сообщалось, что Сити приобрело у Бенфики за 68 миллионов фунтов центрбека Рубена Диаша, отправив в Лиссабон Николаса Отаменди.

Также СМИ утверждали, что "горожане" предпочитают продать именно Зинченко, так как он более привлекательный товар на трансферном рынке.