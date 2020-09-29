Англия

"Горожане" укрепили защиту игроком сборной Португалии в обмен на деньги и Николаса Отаменди.

Манчестер Сити завершил трансфер 23-летнего защитника Бенфики Рубена Диаша, сообщил официальный сайт клуба. Игрок заключил шестилетний контракт с клубом – до 2026 года.

Диаш сыграл более 100 матчей за три сезона в Бенфике, выиграл с "орлами" чемпионат-2018/19 и 19 раз сыграл за национальную сборную Португалии.

В обратном направлении отправился 32-летний Николас Отаменди, который выступал за "горожан" пять лет. За этот период он забил 11 голов в 210 матчах за Сити. С "горожанами" Николас выиграл две Премьер-лиги, Кубок Англии и четыре Кубка лиги.

В Лиссабоне бывший защитник Порту Николас Отаменди может сформировать связку в центре защиты с экс-игроком Тоттенхэма Яном Вертонгеном, который этим летом перешел к "орлам" на правах свободного агента.

Рубен Диаш стал третьим входящим трансфером Манчестер Сити этим летом вслед за покупками Феррана Торреса и Натана Аке. Отаменди же – второй крупный уход после Лероя Сане в Баварию.