Англия

Американец Мэтт Миазга близок к переезду в Бельгию.

Защитник Челси и сборной США Мэтт Миазга в ближайшее время должен присоединиться к Андерлехту на правах аренды, сообщает журналист Goal Низаар Кинселла.

Ключевую роль в этом переходе сыграл главный тренер команды Венсан Компани, который лично убедил американца перебраться в Брюссель.

25-летний Миазга с января 2016 года принадлежит Челси, однако почти постоянно скитается по арендам: он успел побывать в Витессе, Нанте и Рединге.

Также к "пурпурно-белым" перед стартом этого сезона перешел левый защитник Зари и сборной Украины Богдан Михайличенко.