Американец Мэтт Миазга близок к переезду в Бельгию.
Мэтт Миазга, Getty Images
01 октября 2020, 06:45
Защитник Челси и сборной США Мэтт Миазга в ближайшее время должен присоединиться к Андерлехту на правах аренды, сообщает журналист Goal Низаар Кинселла.
Ключевую роль в этом переходе сыграл главный тренер команды Венсан Компани, который лично убедил американца перебраться в Брюссель.
25-летний Миазга с января 2016 года принадлежит Челси, однако почти постоянно скитается по арендам: он успел побывать в Витессе, Нанте и Рединге.
Также к "пурпурно-белым" перед стартом этого сезона перешел левый защитник Зари и сборной Украины Богдан Михайличенко.