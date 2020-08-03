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Защитник продолжит карьеру в чемпионате Бельгии.

Андерлехт объявил о переходе Богдана Михайличенко из Зари, сообщил официальный сайт бельгийской команды.

23-летний футболист заключил соглашение на четыре сезона.

"Я рад оказаться в таком большом клубе, как Андерлехт. Философия игры этой команды соответствует моим качествам. Я сделаю все, чтобы заработать место в стартовом составе и помочь клубу достигать поставленных задач", — сказал Михайличенко.

В сезоне-2019/20 Богдан провел 29 матчей в УПЛ: на его счету три гола и четыре результативные передачи.