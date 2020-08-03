Защитник продолжит карьеру в чемпионате Бельгии.
Богдан Михайличенко, ФК Андерлехт
03 августа 2020, 12:15
Андерлехт объявил о переходе Богдана Михайличенко из Зари, сообщил официальный сайт бельгийской команды.
23-летний футболист заключил соглашение на четыре сезона.
"Я рад оказаться в таком большом клубе, как Андерлехт. Философия игры этой команды соответствует моим качествам. Я сделаю все, чтобы заработать место в стартовом составе и помочь клубу достигать поставленных задач", — сказал Михайличенко.
В сезоне-2019/20 Богдан провел 29 матчей в УПЛ: на его счету три гола и четыре результативные передачи.