Англия

Кроме того, испанец отдал первую результативную передачу в футболке "горожан".

Манчестер Сити в 1/8 финала Кубка английской лиги обыграл Бернли – 3:0. Важную роль в этом Ферран Торрес, который отдал результативную передачу на Рахима Стерлинга в моменте со вторым голом, а на 65-й минуте забил сам после паса англичанина.

Для Торреса эти гол и ассист стали первыми в футболке Манчестер Сити. Он перешел к "горожанам" из Валенсии летом этого года.

На данный момент на счету Феррана два выхода на замену в Премьер-лиге и два полных матча в Кубке лиги.

Манчестер Сити проведет следующий матч против Лидса на выезде третьего октября.