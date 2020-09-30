"Горожане" отправили в ворота соперника три безответных мяча.
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30 сентября 2020, 23:20
Манчестер Сити в рамках поединка 1/8 финала Кубка английской лиги отправился в гости к Бернли и добыл победу со счетом 3:0.
Отметим, что гол и результативную передачу на свой счет записал Ферран Торрес.
Бернли — Манчестер Сити 0:3
Голы: Стерлинг, 35, 49, Торрес, 65
Бернли: Пикок-Фаррелл — Лоутон (Бардсли, 79), Лонг, Тарковски, Тэйлор — МакНил, Браунхилл, Вествуд, Питерс — Барнс (Бенсон, 69), Выдра (Вуд, 46)
Манчестер Сити: Штеффен — Уокер (Харвуд-Беллис, 66), Фернандиньо, Ляпорт, Менди — Родри (Аке, 74) — Стерлинг, Де Брюйне (Б. Силва, 64), Марез, Торрес — Палмер
Предупреждения: Стерлинг, Б. Силва