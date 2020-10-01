Англия

Бразильский нападающий может в ближайшее время стать игроком "шпор".

Тоттенхэм согласовал аренду нападающего Бенфики Карлоса Винисиуса, утверждает журналист Фабрицио Романо. Договор будет рассчитан до лета 2021 года.

По информации журналиста Гонсалу Лопеша, "шпоры" смогут выкупить бразильского форварда за 45 млн евро.

В прошлом сезоне Карлос Винисиус сыграл в 32 матчах чемпионата Португалии за Бенфику (19 – с первых минут), в которых забил 18 голов. В Лондоне он должен будет стать сменщиком Харри Кейна.

Также Тоттенхэм вел переговоры с Интером по центральному защитнику Милану Шкриниару, но "нерадзурри" отказались продавать игрока.