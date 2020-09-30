Италия

Итальянский клуб намерен сохранить центрального защитника.

Интер окончательно решил сохранить Милана Шкриниара — итальянский клуб не отпустит игрока в Тоттенхэм.

"Милан Шкриниар останется в Интере, мы говорили с Тоттенхэмом, но он не доступен для трансфера", — приводит слова спортивного директора Интера журналист Франческо Порцио.

В текущем сезоне Шкриниар провел 42 поединка в футболке "нерадзурри", отличившись двумя ассистами.

Напомним, ранее главный тренер Интера Антони Конте подтвердил, что клуб готов рассмотреть продажу Милана Шкриниара с целью улучшить свою финансовую ситуацию.