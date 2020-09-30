Итальянский клуб намерен сохранить центрального защитника.
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30 сентября 2020, 19:41
Интер окончательно решил сохранить Милана Шкриниара — итальянский клуб не отпустит игрока в Тоттенхэм.
"Милан Шкриниар останется в Интере, мы говорили с Тоттенхэмом, но он не доступен для трансфера", — приводит слова спортивного директора Интера журналист Франческо Порцио.
В текущем сезоне Шкриниар провел 42 поединка в футболке "нерадзурри", отличившись двумя ассистами.
Напомним, ранее главный тренер Интера Антони Конте подтвердил, что клуб готов рассмотреть продажу Милана Шкриниара с целью улучшить свою финансовую ситуацию.