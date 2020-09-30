Англия

Английский и испанский клубы ведут переговоры, по итогам которых украинец может сменить клубную прописку.

Александр Зинченко может войти в крупную сделку между Манчестер Сити и Барселоной, сообщает Sport.es.

"Сине-гранатовые" хотят подписать украинца и защитника Эрика Гарсию. Каталонский клуб готов предложить Рафинью, чтобы снизить стоимость сделки.

При этом источник сообщает, что трансфер Зинченко будет зависеть от перехода Хуниора Фирпо.

В сезоне-2019/20 украинский защитник провел 19 матчей в АПЛ: на его счету нет результативных действий.

Напомним, что Манчестер Сити готов избавиться от Зинченко, чтобы подписать Тальяфико.