Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Кубка английской лиги.

Ливерпуль вновь сошелся в противостоянии с Арсеналом, однако теперь команды выявляли сильнейшего в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги.

Коллективам Юргена Клоппа и Микеля Артеты оказалось недостаточно основного времени, чтобы выявить сильнейшего, поэтому победителя должна была выявить послематчевая серия пенальти.

Ориги и Уилсон не сумели реализовать одиннадцатиметровые удары, а в составе лондонцев пропахнулся лишь Эльнени. Как итог, Арсенал второй раз за 34 дня переиграл Ливерпуль в серии пенальти.

Смотрите видеообзор матча Ливерпуль — Арсенал:

Ливерпуль — Арсенал 0:0 (по пенальти — 4:5)

Ливерпуль: Адриан — Н. Уильямс, Р. Уильямс, ван Дейк (Гомес, 61), Милнер — Уилсон, Груйич, Джонс — Салах (Ориги, 61), Минамино, Жота (Вейналдум, 76)

Арсенал: Лено — Холдинг, Габриэль, Колашинац — Суареш, Себальос (Эльнени, 68), Джака, Сака (Мэйтленд-Найлз, 86) — Уиллок, Нкетиа (Ляказетт, 82), Пепе

Предупреждения: Минамино, Уилсон — Джака, Суареш