Англия

Football.ua представляет анонс матча четвертого тура АПЛ сезона-2020/21.

В рамках четвертого тура английской Премьер-лиги болельщиков ожидание противостояние между Лидс Юнайтед и Манчестер Сити.

Суббота, 3 октября, 19:30. Элланд Роуд, Лидс. Главный арбитр — Майк Дин. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Возвращения Лидс в высший дивизион Англии ожидали многие футбольные фанаты, даже, наверное, Манчестер Юнайтед. Первый матч в АПЛ за 16 лет хоть и завершился для "павлинов" поражением от Ливерпуля, однако команда Марсело Бьелсы доставила больших проблем действующему чемпиону и едва не отобрала у него очки (3:4). Результат следующих туров был для Лидс Юнайтед большее успешным: сперва клуб из Уэст-Йоркшира добыл победу в голевой феерии с Фулхэмом (4:3), который является аутсайдером текущего розыгрыша чемпионата, а затем минимально был обыгран Шеффилд Юнайтед (1:0), ставший сенсацией прошлого сезона.

Оценивать перспективы Лидс в английской Премьер-лиге пока рано. Нет никаких сомнений, что команда во главе с Бьелсой обязана сохранять прописку в Премьер-лиге, однако станет ли выполнение данной задачи легкой прогулкой, или "павлины" встретятся с рядом трудностей — покажет только время. На данном этапе Лидс хорошо стартовал, но реальную силу этого клуба можно оценить в противостояниях с топ-клубами Англии.

А вот в стане Манчестер Сити не всё так радужно. Да, команда Хосепа Гвардиолы пробилась в следующий этап Кубка английской лиги благодаря победе над Бернли, но вот первые результаты в АПЛ вызывают большие вопросы. В поединке с Вулверхэмптоном соперник с треском проиграл первый тайм, но во второй половине встречи "волки" доминировали, и лишь слабая реализация моментов подвела их и стоила им положительного результата (3:1). Большой интерес вызывал матч против Лестера, где Манчестер Сити, несмотря на ранний гол Рияда Мареза, потерпел разгромное поражение со счетом 5:2.

Невозможно скрывать наличие проблем в стане "горожан". В первую очередь, это касается защитной линии, усиление которой стало главной задачей для Хосепа Гвардиолы в текущее трансферное окно. Все ожидали увидеть подписание многомиллионного Калиду Кулибали, но вместо этого состав Манчестер Сити усилили Рубен Диаш и Натан Аке. Не стоит исключать и трансфер нового левого защитника, но такой вариант возможен только в случае ухода Александра Зинченко.

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом предстоящего противостояния является Манчестер Сити. На победу команды Хосепа Гвардиолы предлагается коэффициент 1,37, тогда как потенциальный успех Лидс Юнайтед оценивается показателем 8,30. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 5,50.

Не сыграют: Пабло Эрнандес, Берарди, Касилья, Форшоу, Харрисон — Стоунз, Агуэро, Канселу, Жезус, Гюндоган.