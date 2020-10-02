Англия

Центральный защитник Манчестер Юнайтед Крис Смоллинг может вернуться в итальянскую Серию А, где он защищал цвета Ромы.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, сегодня, второго октября, руководство "красных дьяволов" проводит встречу с боссами "волков", на которой обсуждается переход Смоллинга.

Рома предложила за 30-летнего англичанина 16 миллионов евро, и стороны близки к успешному заключению сделки.

Кроме того, римский клуб попросил взять в аренду Диогу Далота, но Манчестер Юнайтед предпочитает расстаться с португальцем на постоянной основе. Сообщалось, в услугах Далота также заинтересован Милан.