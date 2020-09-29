Италия

МЮ рассматривает полноценную продажу португальца.

Защитник Манчестер Юнайтед Диогу Далот может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "россонери" хотели бы арендовать 21-летнего португальца и выступили с соответствующим предложением.

Впрочем, достичь соглашения клубам пока не получилось, поскольку Манчестер Юнайтед намерен расстаться с Далотом на постоянной основе.

В прошлом сезоне португальский фулбек провел в футболке "красных дьяволов" 11 поединков во всех турнирах, в которых он забил один гол.