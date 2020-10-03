Англия

Португалец высказался о своем периоде карьеры в стане " манкунианцев".

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо высказался о своем периоде карьеры в Манчестер Юнайтед накануне очного противостояния.

"Болельщики знают, что я отдал все, что мог. Я выигрывал то, что можно было выиграть, я не выигрывал то, что было невозможно выиграть. Я отдал все, я отдал свою жизнь клубу и своему профессионализму, как и всегда.

Там у меня осталось много друзей на всю жизнь, много замечательных людей, которых я встретил в клубе. У меня есть только хорошие чувства, которые мне придется забыть во время поединка, потому что мы хотим победить, как и они", — цитирует Моуриньо Goal.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм отказался отпускать в аренду в ПСЖ полузащитника Деле Алли.