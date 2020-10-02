Англия

"Шпоры" не намерены расставаться со своим полузащитником.

Тоттенхэм ответил отказом на предложение Пари Сен-Жермен об аренде Деле Алли, сообщает The Telegraph.

Парижане готовы заплатить за сделку четыре миллиона евро. Предложение уже было вторым по счету.

Деле Алли в прошлом сезоне провел 38 поединков в футболке Тоттенхэма, в которых отметился девятью голами и шестью результативными передачами.

Напомним, что ранее Жозе Моуриньо резко отреагировал на надоевшие вопросы о форме полузащитника.