"Шпоры" не намерены расставаться со своим полузащитником.
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02 октября 2020, 21:22
Тоттенхэм ответил отказом на предложение Пари Сен-Жермен об аренде Деле Алли, сообщает The Telegraph.
Парижане готовы заплатить за сделку четыре миллиона евро. Предложение уже было вторым по счету.
Деле Алли в прошлом сезоне провел 38 поединков в футболке Тоттенхэма, в которых отметился девятью голами и шестью результативными передачами.
Напомним, что ранее Жозе Моуриньо резко отреагировал на надоевшие вопросы о форме полузащитника.