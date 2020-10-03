Англия

Бразильский нападающий должен будет бороться за место в основе с Харри Кейном.

Центральный нападающий Бенфики Карлос Винисиус присоединился к Тоттенхэму на правах годичной аренды, сообщили "шпоры" в Твиттере.

Предполагается, что лондонцы заплатят Бенфике 3 млн евро за аренду, а если захотят сохранить бразильца и на будущее – доплатят 45 млн евро, чтобы выкупить его.

В прошлом сезоне Карлос Винисиус отметился 18 забитыми голами в чемпионате Португалии в 30 играх за Бенфику.

Также в это трансферное окно Тоттенхэм арендовал у Реала Гарета Бэйла и купил у мадридцев Серхио Регилона.