Англия

Тренер подтвердил интерес каталонцев к игроку.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола заявил, что информация об интересе Барселоны к защитнику Эрику Гарсие имеет место быть.

"Сегодня он наш игрок, в понедельник заканчивается трансферное окно, поэтому я не знаю точно, что произойдет. Я знаю, что он хочет жить в Барселоне, я знаю, что каталонцы хотят заполучить его, но я думаю, что между клубами нет сделки".

"Это то, что я знаю прямо сейчас, поэтому я не знаю, как это закончится", — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что "горожане" требуют у Барселоны за испанского футболиста 30 миллионов евро.