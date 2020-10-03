Тренер подтвердил интерес каталонцев к игроку.
Пеп Гвардиола, getty images
03 октября 2020, 08:56
Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола заявил, что информация об интересе Барселоны к защитнику Эрику Гарсие имеет место быть.
"Сегодня он наш игрок, в понедельник заканчивается трансферное окно, поэтому я не знаю точно, что произойдет. Я знаю, что он хочет жить в Барселоне, я знаю, что каталонцы хотят заполучить его, но я думаю, что между клубами нет сделки".
"Это то, что я знаю прямо сейчас, поэтому я не знаю, как это закончится", — сказал Гвардиола на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что "горожане" требуют у Барселоны за испанского футболиста 30 миллионов евро.