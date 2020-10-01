Англия

"Горожане" определились с ценником на своего защитника.

Манчестер Сити готов отпустить Эрика Гарсию в Барселону, но не менее чем за 30 миллионов евро, сообщает Marca.

"Сине-гранатовые", в свою очередь, оценивают стоимость испанского центрального защитника в 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне Эрик Гарсия провел 25 поединков, в которых отметился результативной передачей.

Напомним, что защитник может войти в большую сделку между Барселоной и Манчестер Сити, частью который также может стать Александр Зинченко.