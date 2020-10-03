Англия

Защитник Барселоны может продолжить карьеру в Англии.

Центральный защитник Барселоны Жан-Клер Тодибо близок к переходу в Фулхэм, сообщает Sport.es. "Дачники" заплатят 18 млн евро без учета бонусов.

Во время презентации Сержиньо Деста технический секретарь Барселоны Рамон Планес признался, что Тодибо хочет играть и ощущать себя важным игроком команды. Нынешний тренер каталонцев Рональд Куман не может ему этого обеать.

Тодибо перешел в Барселону в январе 2019 за миллион евро из Тулузы. Вторую часть прошлого сезона француз выступал за Шальке на правах аренды.