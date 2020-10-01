Испания

Каталонцы усилились американским защитником.

Защитник Аякса Сержиньо Дест перешел в Барселону, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Американский фулбек поставил подпись под пятилетним контрактом с "сине-гранатовыми", который включает клаусулу в размере 400 миллионов евро. Сумма трансфера составила 21 миллион евро, а еще 5 млн евро прописаны в соглашении между клубами в качестве бонусов.

В составе Барселоны новичок будет выступать под 2-м номером. Презентация 19-летнего защитника в качестве игрока каталонцев состоится в пятницу, 2 октября.

Ранее сообщалось, что игроком Барселоны может стать защитник Манчестер Сити Александр Зинченко.