Англия

Похоже, игрок пока не готов к команде Артеты.

Руководство Арсенала думает над тем, чтобы отправить в аренду защитника команды Уильяма Салиба, сообщает The Guardian.

Напомним, футболист подписал контракт с "канонирами" в прошлом сезоне, но провел прошедший розыгрыш в аренде в Сент-Этьенне.

По данным источника, основным претендентом на Салиба является Ренн, которые впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Арсенал может покинуть полузащитник Маттео Гендузи, перебравшись в Марсель.