Провансальцы хотят подписать хавбека Арсенала.
Маттео Гендузи, Getty Images
01 октября 2020, 10:33
Полузащитник Арсенала Маттео Гендузи попал в сферу интересов Марселя, сообщает портал Foot Mercato.
"Бело-голубые" планируют укрепить среднюю линию до закрытия трансферного окна и попытаются подписать французского хавбека, который утратил место в составе лондонского клуба. Руководство провансальцев уже сообщило "канонирам" об интересе к 21-летнему игроку.
Действующий контракт Гендузи с Арсеналом рассчитан до июня 2022 года.
В новом сезоне опорный хавбек еще не выходил на поле в составе команды Микеля Артеты.
Ранее сообщалось, что Марсель объявил о подписании вингера Луиса Энрике.