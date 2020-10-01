Франция

Провансальцы хотят подписать хавбека Арсенала.

Полузащитник Арсенала Маттео Гендузи попал в сферу интересов Марселя, сообщает портал Foot Mercato.

"Бело-голубые" планируют укрепить среднюю линию до закрытия трансферного окна и попытаются подписать французского хавбека, который утратил место в составе лондонского клуба. Руководство провансальцев уже сообщило "канонирам" об интересе к 21-летнему игроку.

Действующий контракт Гендузи с Арсеналом рассчитан до июня 2022 года.

В новом сезоне опорный хавбек еще не выходил на поле в составе команды Микеля Артеты.

Ранее сообщалось, что Марсель объявил о подписании вингера Луиса Энрике.