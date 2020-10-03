Англия

Сербский игрок высказался о шансах в гонке за титул.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Неманья Матич высказал свое мнение о том, как может играть команда, которая сражается за победу в АПЛ.

"Я всегда говорил, что команда, которая борется за титул, должна всегда проводить пять или шесть победных игр, прежде чем вы теряете несколько очков. Это нормально, ни одна команда не может побеждать в каждой игре".

"Мы уже потеряли несколько очков дома в первом матче, поэтому теперь нам нужно провести серию из пяти или шести игр, потому что тогда у нас будет шанс выиграть несколько трофеев", — сказал сербский полузащитник официальному сайту Юнайтед.

Ранее Матич заявил, что очень хочет выиграть английскую Премьер-лигу в составе Юнайтед.