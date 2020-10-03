Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 4-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Лидс Юнайтед и Манчестер Сити.

Два межсезонных новичка команды Хосепа Гвардиолы будут принимать участие центральном матче тура против Лидса. Ферран Торрес уже выходил на поле в футболке Манчестер Сити, однако делал этот с первых минут только в рамках кубковых состязаний. В АПЛ испанец появлялся только в качестве замены в игре против Лестера (2:5). Отмечаем также и абсолютный дебют свежего приобретения "горожан" — Рубена Диаша.

Лидс Юнайтед: Меслие — Эйлинг, Кох, Купер — Филлипс — Кошта, Клих, Даллас, Алиоски — Бэмфорд, Робертс.

Запасные: Каприле, Льоренте, Стрюйк, Дэвис, Шеклтон, Поведа, Родриго.



Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Ляпорт, Б. Менди — Родри — Марез, Де Брюйне, Фоден, Торрес — Стерлинг.