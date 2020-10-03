Англия

Испанский форвард отличился в ворота Манчестер Сити.

В поединке четвертого тура английской Премьер-лиги Лидс Юнайтед принимает на своем поле Манчестер Сити.

"Павлины" минимально проигрывали сопернику по итогам первого тайма, но на 56-й минуте встречи Марсело Бьелса решил усилить линию атаки путем замены Робертса на Родриго Морено.

Уже спустя три минуты испанский форвард сравнял счет после подачи углового. Для Родриго этот гол стал дебютным за Лидс, в который он в перешел из Валенсии в текущее трансферное окно.

Напомним, что следить за событиями матча Лидс Юнайтед — Манчестер Сити вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.