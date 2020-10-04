Англия

Представляем вашему вниманию видеообзор игры Премьер-лиги.

Манчестер Сити в четвертом туре Премьер-лиги не смог обыграть на выезде Лидс Юнайтед. Гости открыли счет на 18-й минуте усилиями Рахима Стерлинга, но во втором тайме "павлины" отыгрались. Дебютный мяч за Лидс забил испанец Родриго Морено. Больше счет не менялся – ничья 1:1.

Лидс Юнайтед — Манчестер Сити 1:1

Голы: Родриго, 59 — Стерлинг, 18



Лидс Юнайтед: Меслие — Эйлинг, Кох, Купер, Даллас — Филлипс — Кошта, Клих (Дэвис, 76), Робертс (Родриго, 56), Алиоски (Поведа, 46) — Бэмфорд.



Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Ляпорт, Б. Менди (Аке, 72) — Родри — Марез (Фернандиньо, 76), Де Брюйне, Фоден, Торрес (Б. Силва, 65) — Стерлинг.



Предупреждения: Бэмфорд, Даллас — Б. Менди.