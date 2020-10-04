Англия

Представляем вашему вниманию видеообзор игры Премьер-лиги.

Эвертон Карло Анчелотти продолжает приятно радовать своих поклонников. "Ириски" добыли очередную победу, в этот раз обыграв Брайтон. Хамес Родригес сделал дубль и отдал ассист, еще один гол забил его соотечественник колумбиец Йерри Мина, а также в воротах "чаек" расписался Доминик Калверт-Льюин.

Брайтон ответил голами Нила Мопе и Ива Биссума, но этого оказалось слишком мало – 4:2 в пользу Эвертона.

Эвертон — Брайтон 4:2

Голы: Калверт-Льюин, 16, Мина, 45+2, Хамес, 52, 70 — Мопе, 41, Биссума, 90+2

Эвертон: Пикфорд — Коулмэн (Делф, 58), Кин, Мина, Динь — Дюкуре, Дэвис, Сигурдссон — Хамес (Уолкотт, 78), Калверт-Льюин, Ришарлисон (Ивоби, 25)

Брайтон: Райан — Уайт, Данк, Уэбстер — Лэмпти (Велтман, 46), Биссума, Альсате (Гросс, 82), Марч — Троссард, Мопе — Коннолли (Лаллана, 66)

Предупреждения: Альсате