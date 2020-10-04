Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В поединке четвертого тура английской Премьер-лиги Ньюкасл добыл уверенную победу над Бернли на своем поле (3:1).

Главным героем встречи стал нападающий "сорок" Каллум Уилсон, который записал на свой счет дубль. Один из своих голов англичанин забил благодаря реализованному пенальти.

Смотрите видео голов и обзор матча Ньюкасл — Бернли:

Ньюкасл — Бернли 3:1

Голы: Сен-Мксимен, 14, Уилсон, 65, 77 — Вествуд, 61

Ньюкасл: Дарлоу — Льюис, Крафт, Шер (Манкильо, 55), Фернандес — Хендрик, Шелви, Хэйден, Сен-Максимен (Фрэйзер, 73) — Жоэлинтон (Лонгстафф, 90), Уилсон.

Бернли: Поуп,- Тарковски, Тэйлор, Бардсли, Лонг — Браунхилл, Вествуд, Стивенс (Гудмундссон, 68), Макнейл — Вуд, Барнс (Выдра, 77).

Предупреждения: Жоэлинтон, Льюис — Тарковски, Льюис, Макнейл