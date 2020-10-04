Англия

Подопечные Оле-Гуннара Солскьяера неудачно начали сезон.

Манчестер Юнайтед уступил Тоттенхэму со счетом 1:6 на своем поле в рамках третьего тура чемпионата Англии.

Ранее, в первом туре, "красные дьяволы", проиграли Кристал Пэлас на своем поле со счетом 1:3.

Таким образом, Манчестер Юнайтед проиграл два стартовых домашних матча чемпионата впервые с 1986 года.

После трех туров манкунианцы набрали три балла и находятся на шестнадцатой строчке турнирной таблицы.