Англия

Последним действующим чемпионом Англии, пропустившим 7 мячей, был Арсенал 67 лет назад.

В матче четвертого тура чемпионата Англии Ливерпуль потерпел разгромное поражение от Астон Виллы — 2:7. Таких конфузов и с Ливерпулем, и с действующим чемпионом Англии не случалось более полувека.

В последний раз Ливерпуль пропускал 7 мячей в апреле 1963 года, проиграв Тоттенхэму — 2:7 — сообщает ОРТА.

Кроме того, подобному позору в виде семи пропущенных мячей, действующий чемпион Англии подвергался в сентябре 1953 года, когда над Арсеналом поиздевался Сандерленд.

После четырех туров Ливерпуль, набравший 9 очков, занимает пятое место.