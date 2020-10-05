Англия

Главный тренер мерсисайдцев дал комментарий после игры с Астон Виллой.

Ливерпуль уступил Астон Вилле с позорным счетом 2:7 в рамках поединка чемпионата Англии. Юрген Клопп считает, что его команда допустила много ошибок, а также отметил хорошее выступление соперника.

"Верю ли я в то, что произошло? Да, я видел это. В это легко поверить, потому что я был здесь. Прежде всего, Вилла справилась очень хорошо. Они были очень физически сильными и очень умными.

У нас были хорошие шансы, которые мы не использовали, но когда вы пропускаете семь, я не уверен, что вы можете сказать, что счет мог быть 7-7. Мы допустили слишком много ошибок, и, очевидно, серьезных", — приводит слова Клоппа BBC.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Астон Вилла — Ливерпуль.