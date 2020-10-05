Англия

Нападающий Манчестер Юнайтед попросил у болельщиков прощения за 1:6 от Тоттенхэма.

В четвертом туре Премьер-лиги Манчестер Юнайтед вышел вперед уже на второй минуте матча с Тоттенхэмом. Однако в конечном итоге это не помешало "шпорам" победить 6:1.

"В первую очередь, я болельщик МЮ. Это мой клуб. Я с гордостью ношу его футболку, но поражению от Тоттенхэма нет оправданий. Мы просто были недостаточно хороши", — написал нападающий Юнайтед Маркус Рашфорд в Твиттере.

"Мне очень жаль каждого болельщика команды в мире, которого задело это поражение. Вы заслуживаете намного лучшего".

"Я бы хотел воздержаться от социальных сетей в этот вечер, но вы заслуживаете слышать меня не только во время взлетов, но и во время падений. Нельзя прятаться. Я чувствую себя ужасно, но обещаю, что МЮ будет играть лучше", — добавил Маркус.

Следующий матч "красные дьяволы" проведут на выезде против Ньюкасла 17 октября в рамках пятого тура Премьер-лиги.