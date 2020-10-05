Англия

Форвард Астон Виллы не до конца доволен своей игрой в поединке четвертого тура АПЛ против "красных".

Астон Вилла обыграла Ливерпуль 7:2 в четвертом туре Премьер-лиги. Автор хет-трика в составе "вилланов" Уолли Уоткинс прокомментировал свое выступление.

"У меня были моменты, и в конечном итоге должен был забивать больше. Не знаю, был ли я в офсайде в одном моменте, но выход один на один нужно было реализовывать. Мы видели, как высоко играл Ливерпуль, поэтому пытались проникать им за спины. Как видите, это сработало", — цитирует Уоткинса Goal.

"В этот день Астон Вилла хорошо поразвлеклась, но не думаю, что кто из нас ожидал такой счет на табло.

Ливерпуль более, чем за полвека, пропустил семь голов. С чемпионами Англии такое случалось в последний раз в 96 году, когда Арсенал проиграл Сандерленду в 1953 году.