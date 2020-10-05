Англия

"Канарейки" хорошо заработали на продаже игрока.

Официальный сайт Эвертона сообщает, что клуб приобрел у Норвича центрального защитника Бена Годфри.

Отмечается, что "ириски" заплатили за английского футболиста 27,5 миллионов евро. Также "канарейки" получат бонусы за игрока.

Сам Годфри подписал с Эвертоном соглашение до 2025 года. В команде футболист будет выступать под 22-м номером.

Ранее сообщалось, что стан "ирисок" покинул форвард Мойзе Кин, который перешел на правах аренды в ПСЖ.