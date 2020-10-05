"Канарейки" хорошо заработали на продаже игрока.
Бен Годфри
05 октября 2020, 15:57
Официальный сайт Эвертона сообщает, что клуб приобрел у Норвича центрального защитника Бена Годфри.
Отмечается, что "ириски" заплатили за английского футболиста 27,5 миллионов евро. Также "канарейки" получат бонусы за игрока.
Сам Годфри подписал с Эвертоном соглашение до 2025 года. В команде футболист будет выступать под 22-м номером.
Ранее сообщалось, что стан "ирисок" покинул форвард Мойзе Кин, который перешел на правах аренды в ПСЖ.