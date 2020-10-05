Англия

Менеджер поделился эмоциями после матча.

Главный тренер Астон Виллы Дин Смит прокомментировал поединок, в котором его команда разгромила Ливерпуль (7:2).

"Это был просто тяжелый труд и усилия. Рабочая этика, когда Юрген Клопп говорит: "Вау, вы сделали все правильно". Ребята молодцы, отлично выполнили план игры. Мы были на высоте".

"Самое большое сожаление состоит в том, что здесь с нами не было болельщиков — я надеюсь, что они наслаждаются этим у себя дома. Это было огромное достижение для игроков, они очень много работали".

"Если Ливерпуль превзойдет вас, они обыграют вас, потому что обладают невероятным талантом. Даже при счете 5:2 вы не уверены, достаточно ли этого из-за того, насколько они хороши", — сказал он Sky Sports.

Ранее оценку провальному для своей команды поединку дал менеджер Ливерпуля Юрген Клопп.