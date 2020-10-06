Англия

Уругвайский форвард впервые в своей карьере сыграет в английской Премьер-лиге.

Нападающий Эдинсон Кавани присоединился к Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает официальный сайт "красных дьяволов".

33-летний уругваец перешел в новый клуб на правах свободного агента после того, как его контракт с Пари Сен-Жермен подошел к своему завершению прошлым летом.

Кавани подписал с Манчестер Юнайтед однолетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.

Напомним, ранее манкунианцы объявили о подписании защитника Алекса Теллеса из Порту, а также 18-летнего нападающего Амада Траоре из Аталанты.