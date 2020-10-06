Англия

"Дачники" усилились хавбеком Челси.

Полузащитник Челси Рубен Лофтус-Чик перебрался в Фулхэм, сообщает официальный сайт клуба.

Центральный хавбек присоединился к "дачникам" на правах аренды до конца сезона.

Лофтус-Чик является воспитанником Челси, дебютировав в первой команде в декабре 2014-го. В новом сезоне 24-летний игрок успел провести один поединок в футболке "синих".

Действующий контракт полузащитника с Челси рассчитан до июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Фулхэм арендовал у Лейпцига нападающего Адемолу Лукмана.