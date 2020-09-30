Молодой нападающий перебрался в АПЛ.
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30 сентября 2020, 16:25
Фулхэм подписал Адемолу Лукмана на правах годичной аренды, сообщает официальный сайт "дачников".
"После разговоров со Скоттом Паркером у меня возникло прекрасное чувство, что мне нужны именно такие рабочие отношения. Он молод и голоден, а я тоже молод и голоден, так что это хороший вариант", — сказал нападающий.
В прошлом сезоне англичанин провел 13 поединков за "быков", в которых не смог отметиться результативными действиями.
Напомним, что на футболиста также претендовал Ньюкасл.