Англия

Молодой нападающий перебрался в АПЛ.

Фулхэм подписал Адемолу Лукмана на правах годичной аренды, сообщает официальный сайт "дачников".

"После разговоров со Скоттом Паркером у меня возникло прекрасное чувство, что мне нужны именно такие рабочие отношения. Он молод и голоден, а я тоже молод и голоден, так что это хороший вариант", — сказал нападающий.

В прошлом сезоне англичанин провел 13 поединков за "быков", в которых не смог отметиться результативными действиями.

Напомним, что на футболиста также претендовал Ньюкасл.