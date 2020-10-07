Теперь футболист вынужден пропустить 14 дней.
Киран Тирни, getty images
07 октября 2020, 19:24
Официальный сайт Арсенала сообщает, что защитник команды Киран Тирни вынужден провести 14 дней в самоизоляции из-за контракта в стане сборной Шотландии со Стюартом Армстронгом, у которого обнаружили коронавирус.
Также официальные власти отправили на карантин игрока Селтика Райана Кристи и двух членов персонала национальной сборной.
Отмечается, что тест Тирни показал отрицательный результат, а клуб намерен оспорить решение отправить игрока на вынужденную самоизоляцию.
Ранее сообщалось, что итальянцы готовят план остановки чемпионата в связи с ситуацией с коронавирусом.