Италия

Футбольное руководство Италии разрабатывает "план Б".

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора подтвердил, что федерация футбола Италии начала разработку изменения формата чемпионата в связи с коронавирусом — сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

Приоритетом является проведение первенства Серии А в полном объеме с 380-ю матчами. Однако на случай обострения ситуации с пандемией COVID-19 рассматривается вариант с определением чемпиона с помощью плей-офф.

Регулярный чемпионат может быть прерван после 340-ка или 350-ти матчей, после чего состоится финал восьми, как это было сделано в Лиге чемпионов-2019/20.

Ранее в Серии А из-за заболевших футболистов не состоялись матчи Дженоа — Торино и Ювентус — Наполи.