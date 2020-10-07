Англия

Тренер Германии рассказал о ситуации вокруг защитника.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев высказал свое мнение о трансферном рынке, а также о ситуации защитника Антонио Рюдигера в Челси.

"Я следил за событиями в последние несколько дней, за тем, что произошло в последние часы трансферного окна, сколько изменений было в последнюю минуту. Я думаю, что много игроков получат игровое время в этом сезоне".

"Я был в постоянном контакте с Рюдигером, он держал меня в курсе. За выходные у него было три или четыре варианта, но, к сожалению, ничего не произошло — он может попробовать уйти зимой".

"Он может показать отличную игру даже без нескольких недель игровой практики. Я шел с ним по одному пути последние несколько лет, и с самого начала у нас был диалог. Его развитие за последние четыре или пять лет было большим", — цитирует Лева Goal.

Ранее сообщалось, что самым вероятным вариантом продолжения карьеры немца был Милан.