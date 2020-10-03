Италия

Немец может переехать в Италию.

Руководство Милана связалось с Челси на предмет аренды центрального защитника Антонио Рюдигера, утверждает Calciomercato.

По данным источника, лондонцы открыты к тому, чтобы отпустить немецкого игрока, так как он не выходил на поле в текущем сезоне.

Ранее сообщалось, что Рюдигер может и вовсе остаться в Лондоне, так как в его услугах заинтересован Тоттенхэм.

Действующий контракт защитник с Челси рассчитан до июня 2022 года.