Немец может переехать в Италию.
Антонио Рюдигер, getty images
03 октября 2020, 12:51
Руководство Милана связалось с Челси на предмет аренды центрального защитника Антонио Рюдигера, утверждает Calciomercato.
По данным источника, лондонцы открыты к тому, чтобы отпустить немецкого игрока, так как он не выходил на поле в текущем сезоне.
Ранее сообщалось, что Рюдигер может и вовсе остаться в Лондоне, так как в его услугах заинтересован Тоттенхэм.
Действующий контракт защитник с Челси рассчитан до июня 2022 года.