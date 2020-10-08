Англия

Менеджер рассказал, как попал в английскую команду.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал, как в 2015 году узнал об интересе со стороны мерсисайдцев.

"Не могу забыть момент, когда мне позвонил мой агент, что Ливерпуль заинтересован. И то чувство, которое у меня возникло в тот момент".

"В то время я находился в отпуске в Португалии со своей семьей. На самом деле я нечасто отвечал на телефонные звонки в такое время, это было типа: "Не беспокой меня". Но потом мне показалось, что это может быть что-то интересное. Я беру телефон, и он говорит мне о Ливерпуле, и я чувствую волнение внутри", — сказал Клопп официальному сайту "красных".

Ранее тренер Ливерпуля прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.